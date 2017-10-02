Авария в Шемахе: Трое погибших – ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 11:50 | www.oxu.az | 4

Стали известны имена 3 погибших и 4 пострадавших в результате столкновения двух автомобилей Mercedes сегодня утром около 09:30 на автомагистрали Баку-Шемаха на территории поселка Сабир.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погибли житель Баку Джабиев Эльман Гусейн оглу 1971 г.р., его 18-летняя дочь Нигяр Гусейнова и житель села Кендоба Агсуинского района Солтиев Теймур Бадирхан оглу 1976 г.р.

В Шемахинскую центральную районную больницу были госпитализированы с тяжелыми травмами жительница Баку Гусейнова Гюльнара Йолчу гызы (1973 г.р.), жители Агсуинского района – Ибрагимов Ильгар Фархад оглу 1966 г.р., Бабаев Эльшан Мурадхан оглу 1973 г.р. и Бабаев Джавид Алибаба оглу 1978 г.р.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.

10:41

В Шемахинском районе 3 человека погибли в автомобильной аварии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 9:30 на автомобильной дороге Баку-Шемаха в поселке Сабир.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Mercedes 3 человека погибли на месте, еще трое с тяжелыми травмами доставлены в Центральную больницу Шемахинского района.

Личности погибших и пострадавших пока установить не удалось. Ведется расследование.

Э.А.

