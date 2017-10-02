Реакция Анкары на референдум в Каталонии

2017-10-02 11:54 | www.oxu.az | 4

"Анкара пока воздерживается от комментариев по поводу референдума о независимости Каталонии. Необходимо изучить его первопричины и дождаться реакции со стороны ЕС".

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агенство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Турция выступила против незаконного референдума на севере Ирака, поэтому нормально ожидать от нее аналогичного отношения к референдуму в Испании. Но в данном случае важно изучить первопричины. Выступать с поспешными заявлениями было бы ошибкой. Пусть сначала по этому поводу выскажется ЕС", - сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Н.Г.