Иран осудил террористические акты во Франции и Канаде

2017-10-02 11:58 | www.trend.az | 4

Представитель МИД Бахрам Касеми осудил террористические атаки во французском Марселе и канадском Эдмонтоне, передает ИРНА.

Осудив теракты в Марселе и Эдмонтоне, в результате которых погибли несколько человек и ещё несколько получили ранения, Касеми выразил соболезнования семьям погибщих.

Пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что к сожалению, некоторые страны занимаются торговлей терроризмом и дают неправильные объяснения зловещего лица насилия, террора и зверств, пока совершается ещё одно преступление, направленное против невинных людей.

«Необходимо, чтобы человеческое сообщество и все страны встали на путь коллективного движения и повели эффективную войну против такого ненавистного явления, как терроризм, попытались искоренить идеологию и сократить финансовую поддержку терроризма как одной из самых серьёзных бед человечества», подчеркнул представитель ИД ИРИ.

2 женщины были убиты в Марселе в воскресенье, атакующий был застрелен французскими войсками.

В канадском Эдмонтоне мужчина напал с ножом на полицейского после того, как врезался на автофургоне в патрульный автомобиль. Позднее злоумышленник пытался совершить наезд на фургоне на пешеходов, в результате чего пострадали 4 человека.