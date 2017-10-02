Борьбу с бытовым насилием в Казахстане предлагают включить в планы министерств

2017-10-02 12:03 | www.trend.az | 4

В Казахстане предлагают включить вопросы борьбы с бытовым насилием в стратегические планы министерств. Об этом сообщила старший помощник по особым поручениям Генерального прокурора РК Салтанат Турсынбекова на 4-й Центрально-Азиатской конференции «Голос женщины Центральной Азии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое, с чего мы должны начать. Мы посмотрели, изучили - у нас нет вопросов бытового насилия в стратегическом планировании министерств. То есть, пока мы не посадим в министерствах индикаторы или у акиматов в планах развития территории по оценке эффективности деятельности каждого органа по вопросам бытового насилия, ничего не поменяется. Мы должны понимать, что каждый уполномоченный орган - субъект профилактики.

Во-первых, все субъекты профилактики должны быть правильно определены. Законом от 2009 года, к большому сожалению, из всех субъектов профилактики министерства образования, здравоохранения и соцзащиты, они вошли в число субъектов профилактики. Но не прописана их роль в проведении профилактической работы», - сказала С. Турсынбекова.

По ее словам, вопросы профилактики должны быть вменены в обязанность указанных ведомств, поскольку они постоянно и тесно работают с населением. Кроме того, министерства культуры и спорта, юстиции не вошли в число субъектов профилактики бытового насилия, хотя они должны быть в этом перечне в первую очередь.

С. Турсынбекова также подчеркнула, что нужно обращать внимание на источник бытового насилия - агрессора, и переходить от заявительной системы к выявительной.