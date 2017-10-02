UNICEF: В Азербайджане 4-месячный оплачиваемый декрет недостаточен

2017-10-02 12:06 | www.apa.az | 5

«Если учесть, что в течение первых 6 месяцев младенец питается материнским молоком, в Азербайджане 4-месячный оплачиваемый декрет недостаточен. Кормление младенцев материнским молоком непростой процесс. До кормления матери бывают заняты такими важными вопросами как дополнительная работа, образование, забота о семье. Учитывая все это, для питания младенца материнским молоком все члены общества должны оказывать матерям поддержку».

Как сообщает АПА, об этом сказала заместитель главы представительства UNICEF в Азербайджане Мин Юань.

По ее словам, организация проводит регулярную работу в связи с поощрением в Азербайджане грудного вскармливания. М. Юань отметила, что в настоящий момент в Азербайджане декрет предоставляется матерям сроком 2 месяца до и после родов: «Это недостаточно для грудного вскармливания младенца в течение первых 6 месяцев. Кроме того, многие компании, продающие искусственное питание, хорошо рекламируют свою продукцию, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на показатели грудного вскармливания. С другой стороны, частные компании не соблюдают требования законодательства».

Представитель UNICEF отметила, что в этом году Минздрав и организация провели оперативное оценивание низких показателей грудного вскармливания. По ее словам, в результате оценивания стало известно, что некоторые люди не знают о пользе материнского молока: «Кроме того, возникают противоречия в информации о материнском молоке, предоставляемой в медучреждениях и в рекламах роликах об искусственных смесях. Грудное вскармливание считается первой вакциной ребенка, защищает малыша от ряда серьезных заболеваний. Кроме того, грудное вскармливание защищает мать от рака молочных желез и яичников».