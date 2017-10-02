Россия открывает вторую военную базу в Кыргызстане

2017-10-02 12:04 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что Россия ведет переговоры о размещении второй военной базы на территории республики, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге разместить военную базу», - сказал он.

Он также подчеркнул, что на данный момент окончательное решение по означенному вопросу еще не принято.

Н.Г.