Открывший стрельбу в Лас-Вегасе убит - ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 12:14 | www.apa.az | 5

Мужчина, открывший огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), убит.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, стражи порядка не уточнили, действовал нападавший в одиночку или у него были сообщники.

Ранее 2 октября возле Mandalay Bay Casino неизвестный начал стрелять по участникам и зрителям проходившего там концерта.

В результате нападения два человека погибли, 24 получили ранения. По словам представителя городского департамента здравоохранения, 14 пострадавших находятся в критическом или крайне тяжелом состоянии.

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Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован.

Как передает АПА со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении в Twitter полиции, но расследование продолжается. Правоохранительные органы попросили людей избегать район, где была слышна стрельба.

В больницах сообщили о двух погибших в результате стрельбы. Также, по данным медиков, пострадали 24 человека.

Международный аэропорт Мак-Карран, расположенный по соседству с местом стрельбы, приостановил полеты.