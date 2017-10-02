На грузино-армянской границе открыт пятый таможенно-пропускной пункт

2017-10-02 12:15 | www.apa.az | 4

На грузино-армянской границе открыт новый таможенно-пропускной пункт.

Как сообщает грузинское бюро АПА, пункт «Бавра» построен при поддержке Евросоюза и Европейского инвестиционного банка.

Пункт, расположенный на территории площадью 11 га., оснащен современным техническим оборудованием и вертолетной площадкой.

В церемонии открытия пункта приняла участие делегация, возглавляемая заместителем премьер-министра Грузии, министром финансов Дмитрием Кумсишвили. Заместитель председателя Службы доходов Грузии Вахтанг Лашкарадзе сказал, что новый таможенно-пропускной пункт является очень важным с точки зрения усиления транзитного статуса.

Таким образом, число расположенных на грузино-армянской границе таможенно-пропускных пунктов возросло до 5.