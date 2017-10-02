ФСБ России предотвратило теракты

2017-10-02 12:18 | www.oxu.az | 5

Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", передает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности принимали участие граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные лица придерживались повышенных мер конспирации.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по признакам преступлений, прдусмотренных статьями УК РФ: "Незаконное изготовление взрывчатых веществ…" и "Организация деятельности террористической организации…".

В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

Н.Г.