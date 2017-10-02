В Баку приедет Аскольд Запашный и встретится с журналистами (ФОТО)

2017-10-02 12:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 4 октября в 13.00 состоится пресс-конференция художественного руководителя Большого Московского цирка, народного артиста России Аскольда Запашного и известного жонглера, рекордсмен книги рекордов Гинесса Рудольфа Левицкого, сообщает Trend Life.

Пресс-конференция посвящена фантастического шоу UFO, который будет представлен Большим Московским цирком (самый большой стационарный цирк в Европе) под руководством братьев Запашных в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 4 ноября в 19.00.

Левицкий Рудольф, чемпион России по спортивному жонглированию, обладатель серебряного приза пятого Всемирного фестивале циркового искусства в Москве, золотого приза Американской ассоциации жонглеров, также является одним из главных герое шоу.

UFO - одно из самых масштабных цирковых шоу на планете. Фантастическое цирковое шоу с уникальными эффектами света, лазера и звука, невероятными трюками на грани человеческих возможностей, новейшими технологиями динамических декораций будет впервые представлено бакинскому зрителю. В постановке примут участие 80 артистов Большого Московского государственного цирка под руководством братьев Запашных. В шоу участвуют артисты с уникальными возможностями, среди которых сестры Титченковы, чей рост превышает двух метров, безногий танцор и эквилибрист показывающий уникальные трюки, и многие другие, которых вы увидите только в этом цирковом шоу.

Сюжет UFO разворачивается на борту космической тарелки. Невольным гостем корабля пришельцев становится Человек с планеты Земля, похищенный обитателями далеких галактик. Попав на корабль, пленник знакомится с инопланетным разумом и внеземной цивилизацией, открывая для себя тайные глубины нашей Вселенной.

Зрителей фантастического циркового шоу ждут приключения, захватывающие полеты космических кораблей и неопознанных летающих объектов под куполом цирка, встречи с загадочными существами, цирковые номера на грани «нечеловеческих возможностей» в исполнении акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и других артистов.

Авторская музыка, современные световые и лазерные инсталляции, новые звуковые и видео технологии, создающие глубокие пространственные ощущения «планетарных образов», «галактических пейзажей», «космического полета» и «внеземной красоты» - все это и многое другое в новом цирковом шоу UFO.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)