Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу после стрельбы в казино

2017-10-02 12:12 | www.trend.az | 5

Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу после инцидента со стрельбой в городе, говорится в официальном Twitter аэропорта, передает РИА Новости.

"Ограниченная полетная деятельность возобновлена в аэропорте Лас-Вегаса. Пожалуйста, отслеживайте статус рейса с помощью вашей авиакомпании. Ожидайте задержек", — говорится в сообщении аэропорта.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли, более 20 были ранены при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, штат Невада. Стрелявший был нейтрализован.