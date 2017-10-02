На проходящей в Баку конференции представлен отчет о политике реагирования на катастрофы и снижения рисков в Азербайджане

2017-10-02 12:35 | www.apa.az | 5

На проходящей в Баку конференции «Азиатская конференция по предотвращению катастроф-2017», которая была организована МЧС, Азиатским центром по предотвращению катастроф и Кабинетом Министров Японии, со специальным отчетом на тему «Политика реагирования на катастрофы и снижения рисков в Азербайджане за последние 10 лет» выступил начальник Управления обеспечения безопасности и населения МЧС Джалил Гулиев.

Как сообщает АПА, Дж. Гулиев довел до сведения, что перед созданным в 2005 году МЧС были поставлены серьезные задачи. Начальник управления сказал, что в настоящий момент для предотвращения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий действуют 9 региональных подразделений Центра управления при кризисных ситуациях, спасатели обеспечены самыми современными техникой и средствами.

Дж. Гулиев сказал, что действует план взаимной деятельности между МЧС и структурами соответствующих министерств. По его словам, среди населения постоянно проводятся просветительские работы, действует горячая линия «112». Также он подчеркнул, что создана современная инфраструктура для повышения эффективности водного бассейна: «Наряду с этим изучается опыт иностранных государств».





Дж. Гулиев сказал, что в МЧС действует спасательно-поисковый отряд, в распоряжении которого имеются вертолеты и самолеты. Этот отряд принимал участие в предотвращении ЧП в России, Турции, Иране, Афганистане, Сербии, Боснии и Герцеговине и др.