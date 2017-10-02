Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 85 млн манатов

2017-10-02 12:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября текущего года, на манатном счету Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана аккумулировано свыше 85 миллионов манатов, на долларовом - более 212,873 тысяч долларов, в европейской валюте – 8636 евро, а на рублевом счету – 5 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)