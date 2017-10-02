Этнические диаспоры Кыргызстана выступают за межнациональное согласие и стабильность

2017-10-02 12:28 | www.trend.az | 5

Этнические диаспоры Кыргызстана с учетом предстоящих президентских выборов выступают за межнациональное согласие и стабильность, передает КНИА «Кабар».

И.о. президента узбекского национального культурного центра Бахтияр Фатахов сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил, что Кыргызстан - его родина. «Вне зависимости от национальности мы - граждане Кыргызстана, и мы любим Кыргызстан. Мы желаем, чтобы наша страна развивалась и процветала, чтобы в стране были стабильность и мир. Мы любим Кыргызстан и хотим, чтобы наши дети росли в развивающейся стране», - сказал он.

Фатахов отметил, что в связи с предстоящими президентскими выборами наблюдается соперничество между кандидатами. «Хотелось бы, чтобы они мерились не силами, а соперничество было в их программах, чтобы все споры были только вокруг их программ, платформ, чтобы никто от их соперничества не пострадал. Мы все беспокоимся о том, чтобы выборы прошли спокойно, чтобы в стране была стабильность. Мы официально хотим обратиться к народу, чтобы люди не поддавались провокациям и сохраняли спокойствие. Мы - патриоты Кыргызстана. Если мы сможем выбрать достойного президента, который будет служить народу, то только тогда мы сможем построить правовое государство. Мы все хотим, чтобы наши дети росли в развивающейся стране, и сейчас наша задача - избрать достойного главу государства, который поведет страну вперед», - сказал и.о. главы национального узбекского культурного центра.

Он подчеркнул, что кыргызы и узбеки - братские народы. «Отношения между двумя странами только начали налаживаться и укрепляться, и никто не смеет нарушить эту дружбу. У нас одна культура, история и вера. Мы должны выбрать достойного президента, который будет укреплять эту дружбу и поведет страну в светлое будущее», - утверждает он.

Вице-президент Русского культурного центра «Гармония» Семен Поляков призвал народ голосовать сердцем за достойного кандидата, который будет продолжать политику нынешнего президента.

Председатель общества уйгуров «Иттипак КР» Артык Хаджиев отметил, что ни одни выборы не стоят пролития крови.

«Страна на пороге важных событий. Мы выбираем президента Кыргызстана. Нам немаловажно, кем будет этот человек. Мы все хотим жить в процветающей и развивающейся стране. Созданы все условия для проведения открытых и честных выборов. И для кандидатов были созданы одинаковые условия. Каждый кандидат должен получить поддержку своего избирателя честным путем. Ни одни выборы не стоят пролития крови», - заявил А.Хаджиев.

Глава «Иттипак» напомнил, что выборы пройдут, а мы останемся жить. И политики должны помнить, что межнациональное согласие и стабильность - это очень важно. Президент будет ответственным за это. Каждый гражданин Кыргызстана должен выполнить свой гражданский долг и выбрать достойного кандидата.