Президент ознакомился с виноградниками в Шамахы

2017-10-02 12:40 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Шамахинский район ознакомился с виноградниками, принадлежащими ООО Az-Qranata.

Как сообщает АПА-Экономикс, главе государства было сообщено, что в настоящее время площадь виноградных плантаций составляет 375 гектаров. Саженцы лучших сортов привезены из Франции, Турции и Грузии. На виноградниках Az-Qranata работой обеспечены 250 человек, из них 200 человек - женщины.

Производимые сорта винограда продаются в действующих в Баку торговом центре Meyvəli и на рынке 8 км. А технические сорта винограда сдаются на завод по переработке, действующий при Az-Qranata.