В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек, более 100 пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 12:42 | www.apa.az | 4

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадали.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Reuters», об этом на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.

«На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100», — сказал Ломбардо.

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10:32

Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.





«Мы расследуем сообщения о стрелке в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

По данным газеты, пострадали не менее двадцати человек. Стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые сообщили, что неизвестный «стрелял сверху» и без остановки. В свою очередь представитель местной больницы заявила, что к ним поступили несколько человек с пулевыми ранениями.

Сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший, предположительно, находится в бегах.

Полиция перекрыла ближайшие дороги.



Также СМИ сообщили, что по меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы.



По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.





