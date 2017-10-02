В Украине сгорели заживо четверо азербайджанцев

2017-10-02 12:41 | www.oxu.az | 5

Сегодня ночью в одном из хостелов по улице Жуковского (Александровский район) в Запорожье произошел пожар, в котором погибли четыре гражданина Азербайджана.

Еще один скончался от ожогов по дороге в больницу, сообщает Oxu.Az.со ссылкой на издание «Вся власть».

Еще четверых человек удалось спасти. Среди них ребенок 2009 года рождения.

В здании загорелся второй этаж общей площадью около 200 квадратных метров. Пожарные смогли частично локализовать огонь. На месте работали несколько десятков спасателей и 15 единиц техники.

Причины пожара выясняются. В данный момент у хостела работает следственно-оперативная группа милиции.

Трое погибших азербайджанцев приехали в Запорожье из Черниговской области торговать овощами. Еще один уроженец Баку должен был отправится в родной город на днях.

Н.Г.