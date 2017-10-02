В Украине сгорели заживо четверо азербайджанцев

2017-10-02 12:41 | www.oxu.az | 5
Сегодня ночью в одном из хостелов по улице Жуковского (Александровский район) в Запорожье произошел пожар, в котором погибли четыре гражданина Азербайджана.
Еще один скончался от ожогов по дороге в больницу, сообщает Oxu.Az.со ссылкой на издание «Вся власть».
Еще четверых человек удалось спасти. Среди них ребенок 2009 года рождения.
В здании загорелся второй этаж общей площадью около 200 квадратных метров. Пожарные смогли частично локализовать огонь. На месте работали несколько десятков спасателей и 15 единиц техники.
Причины пожара выясняются. В данный момент у хостела работает следственно-оперативная группа милиции.
Трое погибших азербайджанцев приехали в Запорожье из Черниговской области торговать овощами. Еще один уроженец Баку должен был отправится в родной город на днях.
Н.Г.