Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамахы-Чёль Гёйлер-Падар

2017-10-02 12:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии автомобильной дороги Шамахы-Чёль Гёклер-Падар.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Протяженность дороги составляет 53 километра, ширина проезжей части – семь метров.

Было отмечено, что новая 53-километровая автомобильная дорога свяжет Аранский экономический район с Горно-Ширванским экономическим районом. Это позволит преодолевать в среднем на 120-180 километров меньше в сравнении с используемыми сегодня маршрутами, экономить топливо и время.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован также о строительстве автомобильной дороги Гёйлер-Гушчу в Шамахинском районе. Строительство этой дороги, ширина проезжей части которой составляет шесть метров, соединит четыре села с населением 14 тысяч человек и позволит значительно улучшить грузовые и пассажироперевозки.

Глава государства встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия дороги.