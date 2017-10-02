Президент WBC: «Ильхам Алиев сделал спорт приоритетом»

2017-10-02 12:46 | www.apa.az | 6

«Я благодарен Азербайджану за прекрасный приём».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом заявил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Сегодня в Баку приступила к работе 55-я Конвенция WBC. В своём выступлении на Конвенции Маурисио Сулейман отметил, что в Баку их встретили очень гостеприимно: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев великий руководитель. Он сделал спорт приоритетом в своей стране. Что касается 2017-го года, то он стал прекрасным для WBC. В течение года было проведено много напряжённых и интересных боёв».

Сулейман отметил, что 16-го сентября они подарили Геннадию Головкину специальный пояс: «На одной стороне этого пояса изображена Мексика, а на другой Казахстан. Он – наша гордость. Геннадию предстоит ещё один бой. Это наш подарок. Кроме того, мы проведём турнир в честь Мохаммеда Али и победителю вручим его золотую медаль. Кстати, Флойд Мойвезер защитил честь бокса и победил Макгрегора. Мы провели переговоры с Папой Римским. Он сказал, что разработает специальную программу для нас».

По его словам, видеоповтор будет использоваться и в профессиональном боксе. Это будет сделано в рамках двухлетнего пилотного проекта.

Отметим, что Конвенция с участием руководителей федераций, спортивных менеджеров, бывших и нынешних чемпионов, более 500 гостей из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки завершится 6-го октября.