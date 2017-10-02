Стрельба в Лас-Вегасе: погибли 20, ранены более 100 человек – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 12:50 | www.oxu.az | 5

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадали.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Reuters», об этом на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.

«На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100», — сказал Ломбардо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города, личность стрелявшего уже установлена, это местный житель. Но его имя пока не будет обнародовано.

11:10

Подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализован.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает полиция города на своей Twitter-странице.

10:56

Два человека погибли, 24 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя местной больницы.

10:45

Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы расследуем сообщения о стрелке в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

По данным газеты, пострадали не менее двадцати человек. Стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые сообщили, что неизвестный «стрелял сверху» и без остановки. В свою очередь представитель местной больницы заявила, что к ним поступили несколько человек с пулевыми ранениями.

Сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший, предположительно, находится в бегах.

Полиция перекрыла ближайшие дороги.

Также СМИ сообщили, что по меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы.

По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Н.Г.