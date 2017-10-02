Станет ли ж/д дорога Баку-Тбилиси-Карс новым грузовым маршрутом для Узбекистана в Европу

2017-10-02 12:45 | www.trend.az | 6

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс протяженностью 826 километров готова к эксплуатации и официальные лица Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с ходом реализации проекта, передает НОВОСТИ УЗБЕКИСТАНА.

Минувшая неделя ознаменовалась важным событием на Кавказе – завершено строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединившая железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Для Кавказа она действительно имеет важное значение, но какую выгоду от этого может получить Узбекистан?

Вначале немного о дороге и почему такое внимание со стороны руководителей и официальных лиц заинтересованных стран. Практически все СМИ Азербайджана этому событию уделили особое внимание. Так, Trend сообщает, что председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Мамука Бахтадзе и министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан, отправившись на поезде из Тбилиси в Ахалкалаки, ознакомились со строительными и отделочными работами, проводимыми на железной дороге, ее готовностью к эксплуатации.

В свою очередь Day.Az сообщает, что официальные лица государств и правительств побывали на станциях Цалка, Тетрицкаро и других станциях, поинтересовались степенью готовности к открытию железной дороги, которая соединит Азию и Европу.

Отмечается, что помимо руководителей транспортных структур трех стран в мероприятии также принимал участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев, послы Азербайджана и Турции в Грузии - Дурсун Гасанов и Зеки Левент Гюмрюкчю и другие официальные лица.

Как заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов железная дорога уже готова к эксплуатации: "Мы протестировали новую железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Она уже готова к эксплуатации. После официального открытия с участием Президента железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию".

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

После первых трех лет работы железной дороги грузоперевозки прогнозируются на уровне 3 млн тонн, после пяти лет — на уровне 5 млн тонн и более, после 10 лет — на уровне 10 млн тонн и более.

Автор проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – Азербайджан, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Однако, авторы проекта считают его выгодным не только для Кавказа, но и для региона ЦА. По их мнению, присоединением в будущем к этому проекту портов Актау Казахстана и Туркменбаши Туркменистана будет создан железнодорожный узел Средняя Азия-Европа.

Заметим, что к концу текущего года в Туркменистане ожидается ввод в эксплуатацию нового порта в Туркменбаши пропускной способностью 17-18 миллионов тонн, и с учетом ранее действующего порта она достигнет 25-26 миллионов тонн.

Международный паромный и пассажирский порт в Туркменбаши сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU. Узбекистан, к месту говоря, внимательно изучает логистические возможности портов Актау и Туркменбаши.

И действительно, если взглянуть на карту, то можно увидеть, что соединение Средней Азии через Каспий с Европой посредством железнодорожной линии БТК должно обеспечить более короткий путь для перевозок. Таким образом, будет сформирована новая альтернативная линия существующим маршрутам Восток-Запад.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Ташкент (17 октября 2016 г.) встречался с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, где он проинформировал своего коллегу о восстановлении исторического Шелкового пути, и в частности, проекте Баку-Тбилиси-Карс, отметив при этом благоприятные для Узбекистана возможности, чтобы воспользоваться им.

Ввод в эксплуатацию железнодорожной магистрали БТК позволит наладить регулярные перевозки грузов из Турции и Европы в страны Центральной Азии и Китай, и наоборот. Использование этой магистрали Узбекистаном, скажем, от логистического хаба СИЭЗ «Навои» через порты Каспийского моря до Баку и далее Тбилиси-Карс-Южная Европа, представляется весьма заманчивым.

Для грузоотправителей из Узбекистана вопрос будет только упираться в соотношение «цена-качество», но если учесть, что Узбекистан находится в центре Шёлкового пути в Китай и сможет использовать свои возможности в качестве транзитера, то выгода здесь становится очевидной.