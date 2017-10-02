Армения собралась составить конкуренцию России в военпроме?

2017-10-02 13:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Врать, конечно, армянские власти умеют виртуозно, однако, иногда ложь эта доходит до абсурда. Нищая Армения решила производить не что-нибудь, а вооружения и не какие-нибудь, а современные.

«Наша цель – превратить военную промышленность в один из локомотивов экономики страны», - заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

Звучит как неудачный анекдот, однако, заявил он об этом на полном серьезе. То есть Армения, страна, которая получает вооружение в кредит у России, которая не может его оплатить наличными и расплачивается своей независимостью, всерьез собирается развивать новые технологии в военной промышленности.

Министр похвастался, что в вооруженных силах Армении уже применяются средства отечественного производства, добавив, что сегодня у страны «есть возможность стать известной на международном рынке не только как страна, которая импортирует вооружение, но и как страна, производящая и экспортирующая военную технику с использованием высоких технологий».

А теперь разберемся, на что есть деньги у Еревана, у которого денег, собственно говоря, почти нет.

Львиная доля военного бюджета любой страны тратится на содержание вооруженных сил и на содержание имеющейся военной техники. Учитывая, что в последние два года Ереван получил у России целый ряд современных вооружений, понятно, что их на обслуживание и размещение будет затрачен не один миллион драмов. Вся полученная от России техника требует создания новых пунктов базирования, подготовки кадров, закупки боеприпасов и запчастей и т.п. На все это и были выделены дополнительные средства из военного бюджета, который недавно как раз был увеличен.

Нынешнее плачевное состояние экономики и промышленности Армении хорошо известно, как и общий финансовый кризис в республики, продолжающийся уже несколько лет.

Говорить в этой ситуации о каких-то дополнительных расходах на развитие ВПК Армении, смешно и нелепо, однако, министра Саркисяна это, похоже, не смущает.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)