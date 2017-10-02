Вырастут ли тарифы на отопление?

2017-10-02 12:55 | www.oxu.az | 5

«Вопросами повышения тарифов на отопление занимается Тарифный совет».

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сказал начальник абонентской службы ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев.

Он сказал, что не уполномочен делать заявления на эту тему:

«Сейчас я не могу сказать, что тарифы вырастут, это может оказаться неправдой. Может Тарифный совет вновь пересмотрит тарифы. Правда, наши отчеты и отзывы учитываются, но последнее слово за Тарифным советом. Поэтому не могу дать конкретный ответ».

Э.А.

