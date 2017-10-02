В Азербайджане ожидаются ливни и снег

2017-10-02 13:00 | www.oxu.az | 5

Во вторник, 3 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивными, будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 85-95%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 октября на Абшеронском полуострове временами усиливающийся ветер хазри и дождливая погода могут неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных районах возможны мокрый снег и снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 13-16, в горах ночью 2-5, днем 5-9 градусов тепла, в высокогорных районах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Э.А.

