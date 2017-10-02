Президент Ильхам Алиев ознакомился с виноградными садами в Шамахы (ФОТО)

2017-10-02 13:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в рамках поездки в Шамахинский район ознакомился с виноградными садами, принадлежащими ООО "Az-Qranata".

Площадь виноградников уже доведена до 1650 гектаров. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне в районе будет произведено более 14 тысяч тонн винограда.

Глава государства был подробно проинформирован о проделанной работе.

Было отмечено, что виноградные саженцы состоят из лучших сортов, привезенных из Франции, Турции и Грузии.