Завтра в Азербайджане до 5 градусов мороза

2017-10-02 13:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами возможны ливни, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 12-14, днем 14-16, в Баку ночью 12-14, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95, днем 60-70 процентов.

До 5 октября чистая и богатая кислородом погода на Абшеронском полуострове будет положительным фактором, однако временами усиливающийся северный ветер и дождливая погода может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимыж людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами проливные, в горных территориях прогнозируются мокрый снег, снег. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 8-13, днем 13-16, в горах ночью 2-5, днем 5-9° градусов тепла, в высокогорной местности ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)