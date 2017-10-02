Депутат предложил наказать чиновника за поддержку «независимости» Курдистана

2017-10-02 13:12 | www.oxu.az | 5

В Милли меджлисе вопрос применения наказания в отношении заведующего правовым департаментом Исполнительной власти Лачынского района Физули Танрывердиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента депутат Вагиф Ахмедов предложил применить наказание в отношении Ф.Танрывердиева.

«Прошу Закира Гаралова серьезно отнестись к этому вопросу. Как можно иметь азербайджанский паспорт и пропагандировать создание государства Курдистан. Причем он чиновник».

Э.А.

