Азербайджанские платья из коллекции Гюльнары Халиловой представлены в Нигерии (ФОТО)

2017-10-02 13:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Лагосе прошел Фестиваль культур Banana, посвященный независимости Нигерии, сообщила Trend Life проживающая в этой стране наша соотечественница, финансовый менеджер Международной женской организации Биллюра Байрамова.

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран (Марокко, Тунис, Алжир, Египет, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Руанда, Кения и т.д.), проживающих в этой стране, которые ознакомили гостей фестиваля с историей, культурой, кухней и музыкой своих народов.

На открытии фестиваля приняли участие послы различных стран, министр культуры Нигерии и другие официальные лица, представители различных организаций. Большой интерес гостей фестиваля вызвали платья Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой. Гости также выразили восхищение национальными блюдами и сладостями, среди которых были долма, гутабы, плов, пахлава и садж. Овациями была встречена танцевальная композиция “Qavalla rəqs”. В павильоне была также представлена литература, сувениры, различная продукция из Азербайджана.

Местным СМИ была дана обширная информация об истории и культуре Азербайджана.

Лагос - портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны. Имея население более 13 миллионов человек и около 21 млн. в агломерации, Лагос является самым населённым городом в Африке. Лагос был столицей Нигерии до 12 декабря 1991 года, потом столица была перенесена в город Абуджу.

(Автор: Вугар Иманов)