NIKOIL Bank продолжает кредитный марафон!

2017-10-02 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank продолжает радовать своих клиентов и предлагает кредит под залог недвижимости, сообщает банк в понедельник.

"Интересуетесь кредитом по минимальным 20% годовых? Тогда кредит под залог недвижимости полностью подходит вам! Кредит под залог недвижимости позволит вам взять крупную сумму денег под самый выгодный годовой процент. Приходите в NIKOIL Bank и оформите кредит до 50 000 манатом, сроком до 60 месяцев! Предоставьте в любое отделение банка удостоверение личности, документы, подтверждающие доходы, документы на недвижимость и кредит ваш", - говорится в сообщении банка.

С видео-роликом рекламной кампании можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/2g3eEp2

NIKOIL Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить на корпоративном сайте (www.nikoil.az) или, позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil