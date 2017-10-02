В состоянии здоровья некоторых участников акции по сдаче крови в связи с Ашура выявлены проблемы

2017-10-02 13:21 | www.apa.az | 5

В состоянии здоровья некоторых людей, принявших участие в акции по сдаче крови в связи с Ашура, выявлены определенные проблемы.

Как сообщила АПА директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева, среди желающих принять участие в акции были лица с низким уровнем гемоглобина, низким или высоким давлением, недавно прооперированные и перенесшие инсульт лица.

Зохра Алимирзоева отметила, что они не были привлечены к акции в качестве доноров. По ее словам, донорскую кровь на последующем этапе отправляют в Центральный банк крови для проверки на наличие инфекций: «Результаты будут известны на следующей неделе. В акции по сдаче крови приняли участие 3827 человек, и было собрано 1722,3 литра крови».

Отметим, по случаю дня Ашура в мечетях прошла акция по сдаче крови. Акция была проведена в 17 мечетях страны при организационной поддержке Управления мусульман Кавказа и Министерства здравоохранения.