Председатель Милли Меджлиса Азербайджана: «Спецпредставитель ПА ОБСЕ Кристиан Вигенин показал, насколько он лжив»

2017-10-02 13:22 | www.apa.az | 4

Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов обвинил спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Критиана Вигенина во лжи.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана Асадов заявил, что назначение подобного человека на должность спецпредставителя ПА ОБСЕ само по себе ошибочно.

«Недавно он посетил Азербайджан, заявив, что в рамках своего визита будет проводить встречи только в парламенте и с общественностью. После этого он отправился в Армению, где по отдельности провел переговоры с руководством Армении и сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Это свидетельствует о том, насколько он лжив, о том, что он придерживается двойных стандартов. Поспешное назначение такого человека на должность спецпредставителя ПА ОБСЕ является ошибочным решением», - сказал председатель Милли Меджлиса.

Октай Асадов также напомнил, что президент Азербайджана с трибуны ООН обвинил западные организации в применении двойных стандартов.