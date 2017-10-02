UNİCEF: В Азербайджане частные компании не соблюдают законодательство в связи с матерями

2017-10-02 13:24 | www.oxu.az | 4

«В результате быстрого оценивания проведенного министерством здравоохранения и ЮНИСЕФ в связи со снижением показателей кормления детей материнским молоком выяснилось, что некоторые люди не знают, в чем польза материнского молока для ребенка».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила заместитель руководителя представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Мин Юан.

Она отметила, что между информацией об искусственном питании, которую матери получают в учреждениях здравоохранения, от врачей и в рекламных роликах, есть противоречия, что создает путаницу для них: «Кормление материнским молоком считается первыми прививками ребенка и защищает его от ряда серьезных заболеваний. Кроме того, защищает матерей от рака груди и яичника.

Вскармливание детей материнским молоком - нелегкий процесс. Матери помимо вскармливания заняты дополнительно работой, образованием, таким важным вопросом, как внимание, уделяемое семье. С учетом этого все члены общества должны оказать поддержку матери для того, чтобы она кормила младенца материнским молоком.

В настоящее время в Азербайджане матерям за два месяца до родов и спустя два месяца после родов предоставляется отпуск. Этого недостаточно для вскармливания ребенка материнским молоком в течение первых 6 месяцев. Кроме того, многие компании, производящие искусственное детское питание, ведут сильную пропаганду своей продукции. А это отрицательно влияет на показатели вскармливания материнским молоком. С другой стороны, частные компании не соблюдают требований законодательства».

Н.О.

