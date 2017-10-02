Узбекистан снизил ставку акцизного налога на авто из Казахстана

2017-10-02 13:16 | www.trend.az | 4

Ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей) с 1 октября снижена до 2% от таможенной стоимости, передает «Podrobno.uz».

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 сентября «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Как отмечается в документе, до этого подобная льгота распространялась только на транспортные средства, произведенные и завозимые из России, Украины и Республики Беларусь.

Ранее Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» обратился к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с письмом, в котором были выражены опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок Узбекистана.

Отметим, что продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы Казахстана. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана были заблокированы жёсткими таможенно-тарифными барьерами.

«Согласитесь, подобное положение дел нельзя охарактеризовать как отношения равноправных внешнеторговых партнёров. Пришло время перейти от отраслевой „игры в одни ворота“ к диалогу, основанному на уважении взаимных интересов. Просим изыскать переговорные возможности для пересмотра тарифной политики Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок Узбекистана в соответствии с принципами свободной конкуренции», — говорилось в письме.

Казахстан на протяжении многих лет — один из крупнейших экспортных рынков для узбекского автопрома. В сентябре текущего года в Ташкенте состоялся бизнес-форум, на котором были представлены казахстанские автомобили. В рамках мероприятия представители казахстанского автопрома обсудили с узбекскими коллегами перспективы поставок техники на рынок соседней республики.