Kapital Bank проводит акцию "Осенние возможности" для работников сферы образования

2017-10-02 13:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank проводит лотерею "Осенняя возможность" (“Payız fürsəti”), посвященную празднованию пятого октября Дня Учителя, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Лотерея проводится в рамках проекта “Gözəl peşə, özəl təklif” ("Хорошая профессия, специальное предложение") для сотрудников сферы образования, получающих зарплату по платежным картам Kapital Bank.

По условиям акции владелец карты, зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником лотереи.

Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится второго ноября и четвертого декабря 2017-го года. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться один приз в размере 3000 манатов.

Кроме того, льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” продолжается до первого декабря 2017 года. В рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться до скидкой до двух процентов на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.