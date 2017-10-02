При пожаре в запорожском хостеле погибли 4 азербайджанца

2017-10-02 13:26 | www.apa.az | 4

Сегодня ночью в одном из хостелов по улице Жуковского (Александровский район) произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Еще один скончался от ожогов по дороге в больницу.

Как передает АПА со ссылкой на vv.com.ua, об этом сообщили в ГСЧС.

Еще четверых человек удалось спасти. Среди них ребенок 2009 года рождения.

В здании загорелся второй этаж общей площадью около 200 квадратных метров. Пожарные смогли частично локализовать огонь. На месте работали несколько десятков спасателей и 15 единиц техники.

Причины пожара выясняются. В данный момент у хостела работает следственно-оперативная группа полиции.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, первое сообщение о происшествии поступило в 2.46. В 2.50 на место ЧП прибыла первая машина ГСЧС.

Известно, что в этом хостеле часто оставались ночевать торговцы оптового овощного рынка.

Предварительно, четверо погибших являлись уроженцами Азербайджана. Пятым погибшим стал сторож здания.

Причины возгорания пока не установлены. Но по предварительной информации, причиной ЧП мог стать включенный камин.

Спасатели рассказали, что на втором этаже здания были установлены металлические решетки.

- Люди не могли выпрыгнуть из окон из-за решеток. А сам коридор был сделан из легковоспламеняющихся материалов и во время возгорания произошло сильное задымление. Люди оказались в ловушке: с одной стороны решетки, с другой - дым. Прибывшие на место происшествия спасатели по лестнице подымались на второй этаж, срывали решетки и спасали людей, - говорят в ГСЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что пожарные проверки хостела не проводились. При этом от его владельцев в управление ГСЧС не была передана декларация о соответствии помещения техническим требованиям.

По сообщению спасателей, ближайший к месту возгорания гидрант был демонтирован, поэтому пришлось использовать другой, находящийся в 300 метрах.

Вот так выглядит здание сгоревшего хостела сегодня.