В городе Шамахы состоялось открытие проекта водоснабжения

2017-10-02 13:28 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта водоснабжения города Шамахы.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель Открытого Акционерного Общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе по проекту «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Шамахы».

Было отмечено, что проект рассчитан на улучшение водоснабжения и канализационных услуг 41 тысяч человек в городе Шамахы. В городе созданы сеть питьевой воды протяженностью 134 километра и магистральный водопровод протяженностью 8,9 километра. В соответствии с проектом в городе Шамахы завершилось строительство канализационной сети протяженностью 130 километров.