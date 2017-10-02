Огтай Асадов: На сессиях Милли Меджлиса было принято 268 законов и решений

2017-10-02 13:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Летняя и внеочередная сессии Милли Меджлиса (парламента) были успешно завершены, сказал в понедельник на первом пленарном заседании осенней сессии спикер парламента Огтай Асадов.

Огтай Асадов отметил, что были предприняты необходимые меры для поддержки на уровне Милли Меджлиса дальновидной политики главы государства.

Спикер подчеркнул, что в ходе летней и внеочередной сессий Милли Меджлиса было принято 268 законов и решений. «Члены парламента принимали активное участие в международных мероприятиях. По линии Милли Меджлиса в Азербайджане были проведены мероприятия ряда международных организаций», - отметил спикер парламента.

Огтай Асадов выразил уверенность в том, что осенняя сессия парламента тоже пройдет успешно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)