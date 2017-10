В Центре Гейдара Алиева выступит лауреат премии "Грэмми" Патти Остин

2017-10-02

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 15 ноября состоится концерт известной американской джазовой исполнительницы, лауреата премии "Грэмми" Патти Остин, говорится в понедельник в сообщении Центра.

Певица представит в Баку посвященный памяти звезды мирового джаза, легендарной певицы Эллы Фитцджеральд и номинировавшийся на премию "Грэмми" музыкальный альбом "For Ella".

Отметим, что в 2017 году мир отмечает 100-летие «первой леди джаза» Эллы Фитцджеральд, и бакинский концерт Патти Остин также посвящается этому юбилею.

В четыре года Патти Остин выступила с вокальным дебютом в нью-йоркском театре «Аполло». В детские годы она уже выступала в различных мюзиклах, в девять лет была представлена в концертной труппе Куинси Джонса, и уже в 16 лет участвовала в турах со знаменитым Гарри Белафонте.

Вместе с Майклом Джексоном Патти Остин исполнила песню "It's the Falling in Love" из его альбома "Off The Wall".

Среди ее коллег по дуэту также Джордж Бенсон и Лютер Вендросс.

Кроме того, Патти Остин была ведущим студийным музыкантом в 1980-х годах, записала песни с Полом Саймоном, Билли Джоэлем, Джорджем Бенсоном, Робертом Флэком и другими, участвовала в записи композиций групп "Steely Dan", "The Blues Brothers".

До сих пор Патти Остин представила слушателям 17 сольных музыкальных альбомов. За альбом "Avant Gershwin" она была удостоена в 2008 году премии «Грэмми» в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом».

(Текст: Кямаля Сеидова)