Легендарные боксеры собрались в Баку – ФОТО

2017-10-02 13:44 | www.oxu.az | 6

В Баку прошла церемония открытия 55-ой Конвенции Всемирного боксерского совета.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Федерации бокса Азербайджана Кемаледдин Гейдаров, председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Фуад Мурадов, президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, глава Европейского боксерского совета Боб Логист, известные боксеры Эвандер Холифилд, Виталий Кличко, Бернард Хопкинс, Насим Хамед, Карлос Сарате, Костя Дзю, Юрий Арбачаков и другие.

Министр молодежи и спорта А. Рагимов отметил, что в течение 4 дней сердце бокса будет биться в Баку.

Министр сказал, что этот вид спорта развивается и в Азербайджане:

«Известные боксеры будут выступать здесь. Мы уверены, что начинающая сегодня работу Конвенция приведет к принятию решений, которые станут импульсом для развития бокса.

Хотя Азербайджан независим всего 25 лет, он добился довольно значительных результатов. На Летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро мы завоевали 18 медалей. Это результат внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спорт – приоритет страны. Первые Европейские игры, Исламские игры солидарности были организованы в Азербайджане».

Известный украинский боксер Виталий Кличко поблагодарил президента Азербайджана за организацию 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета в Азербайджане:

«Мы встречались с ним в прошлом году, обсудили организацию Конвенции в Баку. Я благодарен министру молодежи и спорта Азаду Рагимову. Я благодарен за дружеское отношение. Следующая Конвенция состоится в Киеве».

После Эвандер Холифилд объявил об официальном открытии Конвенции.

В первый день 4-дневного мероприятия состоятся закрытые заседания рейтингового комитета и судейского совета. В дальнейшем планируется составление плана обязательных поединков, мировой классификации, проведение медицинского семинара, семинара для судей, пересмотр и добавление к правилам соревнований, а также вручение премий по различным номинациям. В программу также входит посещение известными боксерами детдомов и приютов.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета. Конгресс с участием более чем 500 гостей из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, включая руководителей федераций, спортивных менеджеров, бывших и действующих чемпионов, продлится до 6 октября.

Э.А.