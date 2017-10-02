В Узбекистане запустили ещё одну платежную систему

2017-10-02 13:20 | www.trend.az | 7

В Узбекистане в режиме бета-тестирования запущена новая платёжная система Oson.

Об этом заявили реализаторы проекта — компания Brio Group, передает АН Podrobno.uz.

К сожалению, на момент публикации ни веб-версия платежной системы oson.uz, ни мобильное приложение на платформах Android и iOs не были доступны для полноценного просмотра. Как отметили инициаторы проекта, пока они находятся на стадии закрытого тестирования.

"Прежде всего, мы подумали о людях, которые будут использовать нашу платёжную систему. Провели опросы, узнали какие проблемы возникают при оплате товаров и услуг пластиковыми картами национальных банков и внедрили современные разработки. Действительно, ресурсы платёжной системы кажутся неисчерпаемыми: от оплаты коммунальных платежей, связи и интернета до прямых покупок в магазинах и закрытия счетов в кафе и ресторанах", — отмечается в сообщении компании-разработчика.

Рассказывая о потенциале Oson нельзя обойти вниманием QR-коды и NFC. В системе полноценно работает QR-код, который выдаётся каждому зарегистрированному пользователю и NFC — удобная и безопасная технология бесконтактной оплаты, которая медленно, но верно входит в нашу жизнь.

В настоящее время Brio Group занимается наращиванием партнёрской базы, привлекая к сотрудничеству представителей малого и крупного бизнеса — ежедневно к Oson присоединяются новые поставщики товаров и услуг.