Президент Азербайджана: «Следующий год будет годом стремительного экономического развития»

2017-10-02 13:49 | www.apa.az | 4

«Следующий год будет годом стремительного экономического развития».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии подачи питьевой воды в Гобустан. Он отметил, что достигнутые в экономической сфере успехи находят свое отражение как в статистических показателях, так и в отчетах влиятельных международных экономических структур.

«Недавно Азербайджан занял 35-е место по конкурентоспособности экономики в рейтинге Давосского Всемирного экономического форума. В рейтинге мы поднялись на две ступени и находимся на первом месте на пространстве СНГ. Вот уже несколько лет, как мы удерживаем лидерство и опередили даже многие развитые страны. Если учесть, что в прошлом и в этом году в нашей стране возникли определенные трудности в связи со снижением цены на нефть, посмотрите, тем не менее, сколько мы осуществили серьезных реформ, что это высоко оценивает первый в мире экономический форум - Давосский. Это еще раз подтверждает, что наша экономическая политика полностью отвечает интересам азербайджанского народа, наша страна укрепляется».