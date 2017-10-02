Президент Ильхам Алиев превратил спорт в приоритет Азербайджана - президент WBC

2017-10-02 13:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана превратил спорт в приоритет в стране, сказал в понедельник президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

По его словам, Азербайджан в очередной раз показал свое гостеприимство.

“Президент Ильхам Алиев - великий лидер. Посредством спорта он показал, каким должен быть мир. Он превратил спорт в приоритет в стране, и при помощи спорта показывает пример молодежи. Мы все хотим улучшить этот мир при помощи бокса”, - сказал Сулейман.

В воскресенье в Баку стартовала 55-я конвенция WBC с участием 164 стран-членов. Конгресс с участием более чем 500 гостей продлится до шестого октября.

В мероприятии принимают участие официальные лица стран-членов WBC, руководители федераций, спортивные менеджеры, бывшие и нынешние чемпионы из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

На заседаниях совета планируется работа над мировыми классификациями, календарным планом боев, проведение медицинских и судейских семинаров, пересмотр и внесение дополнений в правила соревнований, а также награждение по различным номинациям. Кроме того, программа предусматривает посещение боксерами детского дома.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета.

Всемирный боксерский совет был создан в 1963 году 11 национальными боксерскими организациями.

(Автор: Анвар Мамедов)