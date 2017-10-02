Конкурс на приз годового запаса Pampers!

2017-10-02 13:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мамочкам от Pampers радостное известие! Видео-акция "Счастливых моментов с Pampers после беззаботной ночи” предоставляет вам шанс выиграть приз годового запаса Pampers, говорится в сообщении Procter&Gamble.

Чтобы принять участие:

1. Сними на видео моменты счастья, сна или игры малыша.

2. Зайди на www.pampersanlari.az вебсайт, пройди регистрацию и загрузи видео. По окончанию конкурса жюри выберeт победителя и наградит годовым запасом Pampers!

Pampers - любить, играть, спокойно спать.

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