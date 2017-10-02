Обнародована сумма военной помощи, оказанной до сегодняшнего дня Азербайджаном Афганистану

2017-10-02 13:57 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом во время ратификации Соглашения «Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Исламской Республики Афганистан об обучении военнослужащих Исламской Республики Афганистан в образовательных учреждениях специального назначения Министерства обороны Азербайджанской Республики» в рамках сегодняшнего заседания парламента заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

З.Аскеров отметил, что Азербайджан и впредь будет оказывать помощь.

После проведения голосования документ был ратифицирован.