Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан - остров стабильности и развития»

2017-10-02 13:58 | www.apa.az | 4

«В этом году, несмотря на падение цены на нефть Азербайджану удалось увеличить свои валютные резервы. Это свидетельствует о том, что даже в непростые годы мы, проводя правильную политику, не только не израсходовали свои резервы, но и получили дополнительный доход. Эти средства служат интересам нашей страны, нашего народа. Мы используем их для строительства школ, больниц, дорог, проводим водные магистрали, укрепляем оборонную мощь нашего государства».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подачи питьевой воды в город Гобустан.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан является одним из мировых лидеров по уровню стабильности, развития и прогресса.

«Сегодня вы являетесь свидетелями идущих в мире процессов. Во многих странах наблюдаются серьезнейшие проблемы в экономической, политической и военной сферах. Растут риски и угрозы, проливается кровь, разгораются конфликты и войны, нарушается стабильность. Азербайджан же является островом стабильности и развития. Продуманная политика, единство народа и власти, а также присущий нашему народу патриотизм – вот факторы, которые составляют основу наших успехов», - сказал президент Азербайджана.