Вахид Ахмедов: Люди не могут погашать кредиты

2017-10-02 14:10 | www.oxu.az | 5

«Нам необходимо провести встречи с главами банков на комитетском или пленарном заседании Милли Меджлиса».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Вахид Ахмедов.

«Когда создавалась Палата надзора над финансовыми рынками, мы надеялись, что эта структура проведет работы по оздоровлению. К сожалению, мы не стали свидетелями этого. Проблемные кредиты увеличились. Это серьезный процесс на финансовом рынке Азербайджана. Проблемы банковской системы тормозят развитие экономики. Я предлагаю провести встречи с главами банков в Милли Меджлисе. У нас есть некоторые предложения, которые мы должны обсудить с ними. Процентные ставки очень высоки, люди не могут погашать кредиты», - сказал он.

Депутат также предложил внести на обсуждение осенней сессии парламента законопроекты о Кодексе о конкуренции и кредитах на образование:

«Мы никак не можем принять Кодекс о конкуренции. Это важно для развития малого и среднего предпринимательства. Предлагаю внести эти вопросы на повестку дня осенней сессии. Кроме того, есть много обращений в связи с кредитами на образование. Поступившие в высшие учебные заведения не могут продолжать свое образование. Мы предложили соответствующий законопроект, который, к сожалению, не включен в повестку дня. Предлагаю сделать это».

Э.А.

