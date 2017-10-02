Нобелевская премия 2017 года в области медицины присуждена ученым из США

2017-10-02 14:20 | www.oxu.az | 4

В Стокгольме сегодня определится первый лауреат Нобелевской премии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Шведская Королевская академия наук назовет награжденного в области медицины.

Фаворитом здесь является онколог Деннис Сламон (США).

Он занимается, в частности, исследованиями в области лечения рака молочной железы.

Потом до конца недели оргкомитет объявит лауреатов «нобелевок» по физике, химии и литературе.

9 октября определится обладатель премии в области экономики.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в столице Норвегии Осло 6 октября.

Наблюдатели считают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам «ядерной» сделки между Ираном и мировыми державами.

Н.Г.

