Нобелевская премия 2017 года в области медицины присуждена ученым из США

2017-10-02 14:20 | www.oxu.az | 4
В Стокгольме сегодня определится первый лауреат Нобелевской премии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Шведская Королевская академия наук назовет награжденного в области медицины.
Фаворитом здесь является онколог Деннис Сламон (США).
Он занимается, в частности, исследованиями в области лечения рака молочной железы.
Потом до конца недели оргкомитет объявит лауреатов «нобелевок» по физике, химии и литературе.
9 октября определится обладатель премии в области экономики.
Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в столице Норвегии Осло 6 октября.
Наблюдатели считают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам «ядерной» сделки между Ираном и мировыми державами.