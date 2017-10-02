Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта по снабжению питьевой водой в Шамахы (ФОТО)

2017-10-02 13:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии проекта по снабжению питьевой водой города Шамахы.

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о работах, проведенных по проекту «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации города Шамахы».

Было отмечено, что реализация проекта началась в 2010 году.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие установку по подаче питьевой воды в город Шамахы.

В заключение было сделано фото на память.