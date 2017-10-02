Сиявуш Новрузов: Независимая политика Азербайджана беспокоит некоторые круги

2017-10-02 13:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проводимая Азербайджаном независимая политика, сплоченность народа вокруг главы государства, развитие страны, беспокоит некоторые круги и в отношении Азербайджана озвучиваются предвзятые мнения. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что эта необъективность стала распространяться и на международные организации. «Азербайджан всегда выполнял свои обязательства перед Советом Европы, однако существуют такие страны, которые по сей день не выполнили взятых на себя обязательств. В отношении таких стран нет никаких вопросов, однако в последнее время основное внимание направлено на Азербайджан и Турцию. И это связано с проводимой Азербайджаном независимой политикой», - отметил депутат.

Сиявуш Новрузов подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую и сбалансированную политику, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. «Мы готовы к равноправному сотрудничеству со всеми странами», - подчеркнул депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)