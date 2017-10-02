В Баку открылась 55-ая конвенция Всемирного боксерского союза (ФОТО)

2017-10-02 13:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку состоялось официальная церемония открытия 55-ой конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) с участием 164 стран-членов.

В мероприятии принимают участие официальные лица стран-членов WBC, руководители федераций, спортивные менеджеры, бывшие и нынешние чемпионы из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. Для участия в конвенции в Баку приехали всемирно известные спортсмены - Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Насим Хамед, Эрик Моралес, Нино Бенвенути, Виталий Кличко, Геннадий Головкин, Срисакет Сор Рунгвисаи.

На заседаниях совета планируется работа над мировыми классификациями, календарным планом боев, проведение медицинских и судейских семинаров, пересмотр и внесение дополнений в правила соревнований, а также награждение по различным номинациям. Кроме того, программа предусматривает посещение боксерами детского дома.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета.

Конгресс с участием более чем 500 гостей продлится до шестого октября.

Всемирный боксерский совет был создан в 1963 году 11 национальными боксерскими организациями.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)